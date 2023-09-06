ارتفاع أسعار النفط وخام برنت إلى 90.21 دولار للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط قلق في الأسواق من نقص في الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.
وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً بما يعادل 0.2% إلى 90.21 دولار للبرميل.
وسجل الخام يوم الثلاثاء أول تجاوز لمستوى 90 دولاراً منذ تشرين الأول في اليوم السادس على التوالي من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً أو 0.3% إلى 86.92 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة، وفق رويترز.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية يوم أمس الثلاثاء عن مسؤول بوزارة الطاقة أن السعودية ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا 3 أشهر أخرى حتى نهاية كانون الأول 2023.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان يوم الثلاثاء إن روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.
تأتي التخفيضات الطوعية السعودية والروسية علاوة على خفض أبريل/نيسان الذي اتفق عليه عدد من منتجي أوبك+، والذي يمتد حتى نهاية عام 2024.
وقالت وكالة الأنباء السعودية ونوفاك إن البلدين سيراجعان قرارات التخفيض شهريا لدراسة زيادة حجم التخفيضات أو زيادة الإنتاج اعتمادا على أوضاع السوق.