Icon

إغلاق طريق “جدة – المدينة” غدًا لإزالة جسر مشاة Icon وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني Icon ارتفاع أسعار النفط وخام برنت إلى 90.21 دولار للبرميل Icon موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة Icon لوحات مميزة اليوم عبر أبشر و4 خطوات للتسجيل Icon أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات Icon اليوم.. أول أيام الصفري ومدته 27 يومًا Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.17 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
العقود الآجلة لخام غرب تكساس ارتفعت لـ 86.92 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت إلى 90.21 دولار للبرميل

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط وخام برنت إلى 90.21 دولار للبرميل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط قلق في الأسواق من نقص في الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.

العقود الآجلة لخام برنت

وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً بما يعادل 0.2% إلى 90.21 دولار للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
الباحة تكتنز بإرث العمارة القديمة المستوحاة من البيئة الطبيعية

الباحة تكتنز بإرث العمارة القديمة المستوحاة من البيئة الطبيعية

فوز ليفربول ضد أستون فيلا بثلاثية

فوز ليفربول ضد أستون فيلا بثلاثية

وسجل الخام يوم الثلاثاء أول تجاوز لمستوى 90 دولاراً منذ تشرين الأول في اليوم السادس على التوالي من المكاسب.

خام غرب تكساس

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً أو 0.3% إلى 86.92 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة، وفق رويترز.

تمديد خفض الإنتاج

ونقلت وكالة الأنباء السعودية يوم أمس الثلاثاء عن مسؤول بوزارة الطاقة أن السعودية ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا 3 أشهر أخرى حتى نهاية كانون الأول 2023.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان يوم الثلاثاء إن روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

تأتي التخفيضات الطوعية السعودية والروسية علاوة على خفض أبريل/نيسان الذي اتفق عليه عدد من منتجي أوبك+، والذي يمتد حتى نهاية عام 2024.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ونوفاك إن البلدين سيراجعان قرارات التخفيض شهريا لدراسة زيادة حجم التخفيضات أو زيادة الإنتاج اعتمادا على أوضاع السوق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية وتفحص 7,514 عينة غذاء
السعودية اليوم

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية...

السعودية اليوم
الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية
الرياضة

الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية

الرياضة
شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية
العالم

شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية

العالم
توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج
حساب المواطن

توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج

حساب المواطن
ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد
الرياضة

ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد

الرياضة
وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات

حصاد اليوم
إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور سلوك مستهتر وتشوه بصري
السعودية اليوم

إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور...

السعودية اليوم
فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي
السعودية اليوم

فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي

السعودية اليوم