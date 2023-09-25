ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 93.93 دولار للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرًا مؤقتًا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ما قد يضعف الطلب.
وحسب قناة “العربية”، زادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا أو 0.71% إلى 93.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند التسوية يوم الجمعة.
وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.54 دولار للبرميل بارتفاع 51 سنتًا أو 0.57%.
وقال المحلل لدى آي جي ماركتس، توني سيكامور: “بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي المتشددة بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول”.
من جانبها، كشفت وثيقة حكومية اليوم الاثنين أن الحكومة الروسية وافقت على بعض التعديلات في حظر تصدير الوقود، إذ رفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم في تزويد بعض السفن.
ووفقًا لما نقلته “رويترز” للأنباء، كما رفعت موسكو القيود المفروضة على تصدير الوقود الذي سبق أن وافقت شركتا السكك الحديدية الروسية وترانسنفت على تصديره قبل الإعلان عن الحظر الأولي الأسبوع الماضي.