Icon

جارسيا في طريقه للرحيل عن نابولي Icon محمد بن سلمان يُطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة Icon أبشر: استبدال لوحات المركبات بضغطة زر Icon إنتر ميلان يمنح إمبولي رقمًا سلبيًا تاريخيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في السودة للتطوير Icon انتهاء مهلة المركبات العاملة في نشاط نقل وسحب السيارات Icon ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 93.93 دولار للبرميل Icon وزير الطاقة: السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية السلمية Icon طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 غدًا Icon وظائف شاغرة لدى فروع الخزف السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
العالم
حصاد اليوم
مع استمرار حظر صادرات الوقود الروسية

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 93.93 دولار للبرميل

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 93.93 دولار للبرميل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرًا مؤقتًا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ما قد يضعف الطلب.

زيادة العقود الآجلة

وحسب قناة “العربية”، زادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا أو 0.71% إلى 93.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند التسوية يوم الجمعة.

قد يهمّك أيضاً
مبنى إمارة تبوك يتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني

مبنى إمارة تبوك يتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني

وظائف شاغرة في شركة البراك

وظائف شاغرة في شركة البراك

وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.54 دولار للبرميل بارتفاع 51 سنتًا أو 0.57%.

وقال المحلل لدى آي جي ماركتس، توني سيكامور: “بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي المتشددة بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول”.

تعديلات على حظر تصدير الوقود

من جانبها، كشفت وثيقة حكومية اليوم الاثنين أن الحكومة الروسية وافقت على بعض التعديلات في حظر تصدير الوقود، إذ رفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم في تزويد بعض السفن.

ووفقًا لما نقلته “رويترز” للأنباء، كما رفعت موسكو القيود المفروضة على تصدير الوقود الذي سبق أن وافقت شركتا السكك الحديدية الروسية وترانسنفت على تصديره قبل الإعلان عن الحظر الأولي الأسبوع الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار