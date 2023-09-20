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توقعات كبيرة بتثبيتها دون تغيير

ارتفاع الأسهم الأمريكية قبيل صدور قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
ارتفاع الأسهم الأمريكية قبيل صدور قرار الفيدرالي بشأن الفائدة
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، وبدعم من تراجع أسعار النفط.

ارتفاع مؤشرات داو جونز

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.25% إلى 34609 نقاط، في تمام الساعة 04:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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فيما صعد مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.30% إلى 4457 نقطة، وزاد مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.25% إلى 13713 نقطة.

قرار الفيدرالي الأمريكي

ويترقب المستثمرون صدور قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة اليوم، والذي يتوقعون على نطاق واسع تثبيته دون تغيير.

وسيركز المستثمرون على بيان السياسة النقدية الصادر عقب القرار، وكذلك المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس “جيروم باول”، للتكهن بالمسار المقبل للبنك المركزي.

سندات الخزانة الأمريكية

وتلقت الأسهم اليوم دعمًا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ 2007 أمس، وأيضًا أسعار النفط بعدما تجاوز خاما “برنت” و”نايمكس” 95 دولارًا و92 دولارًا لكل منهما هذا الأسبوع.

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