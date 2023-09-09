برعاية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُنظّم الحفل الختامي للجوائز الثقافية الوطنية الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا الزلزال السبت 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي خلال أسبوع.. ضبط 16250 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مودي يعلن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين ارتفاع حصيلة زلزال المغرب إلى 820 قتيلاً على الأقل مشاهد لآثار الدمار الذي لحق بالطرق عقب زلزال المغرب أمطار على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 7 مساء سفير الهند لدى السعودية: زيارة ولي العهد مهمة لقمة العشرين ولعلاقات البلدين البيئة: الأنظمة لا تسمح بتداول بيع أو شراء ملكية الإبل غير المرقمة
أعلن التلفزيون الرسمي المغربي نقلاً عن وزارة الداخلية اليوم السبت، إن حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب المغرب ارتفعت إلى 820.
وأضاف أن ما لا يقل عن 672 شخصا أصيبوا منهم 205 في حالة خطيرة جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة وضرب منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر أمس الجمعة.
وتسبب الزلزال بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية موقتة.
وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا أقوى زلزال يضرب المملكة المغربية منذ عقود.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن السلطات “سخّرت كل الوسائل والإمكانات من أجل التدخل وتقديم المساعدة وتقييم الأضرار”.