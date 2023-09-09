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أقوى زلزال منذ عقود

ارتفاع حصيلة زلزال المغرب إلى 820 قتيلاً على الأقل

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ مساءً
ارتفاع حصيلة زلزال المغرب إلى 820 قتيلاً على الأقل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن التلفزيون الرسمي المغربي نقلاً عن وزارة الداخلية اليوم السبت، إن حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب المغرب ارتفعت إلى 820.

ضحايا زلزال المغرب

وأضاف أن ما لا يقل عن 672 شخصا أصيبوا منهم 205 في حالة خطيرة جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة وضرب منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر أمس الجمعة.

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وتسبب الزلزال بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية موقتة.

أقوى زلزال منذ عقود

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا أقوى زلزال يضرب المملكة المغربية منذ عقود.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن السلطات “سخّرت كل الوسائل والإمكانات من أجل التدخل وتقديم المساعدة وتقييم الأضرار”.

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