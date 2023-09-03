إخلاء محطة للقطارات في موسكو بعد تهديد بوجود قنبلة تجربة تشجير السعودية أمام منتدى كوبوتشي بالصين جراحة عاجلة تنقذ طفلاً ابتلع عملة معدنية في رابغ ارتفاع خسائر “طبية” إلى 22.8 مليون ريال أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 44 و14 مئوية وظائف شاغرة بـ المعهد السعودي التقني للتعدين إنفاذ: 4.5 مليار ريال إجمالي المبالغ المستوفاة خلال 6 أشهر كاتب: تسمحون أخرب بيوتكم.. لدي 20 خادمة سابك تبيع شركة “حديد” إلى صندوق الاستثمارات بـ12.5 مليار ريال ارتفاع أرباح شركة جاهز إلى 62.7 مليون ريال
أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية، تسجيل خسارة بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول بقيمة 22.8 مليون ريال مقابل خسارة بـ 20.6 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي بنسبة 10.2%.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول” تفاصيل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو “6 أشهر”، حيث بلغ الربح التشغيلي 1.1 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقابل 10 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.
أيضا بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 251.4 مليون ريال في فترة الـ6 أشهر مقابل 252.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 0.49%.
ووصلت خسارة السهم في الفترة الحالية 1.15 ريال مقابل 1.03 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة “طبية” صافي خسارة قدره 22.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2023 (مقارنة بصافي خسارة 20.7 مليون ريال للفترة المماثلة من السنة المالية السابقة).