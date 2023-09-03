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ارتفاع خسائر “طبية” إلى 22.8 مليون ريال

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
ارتفاع خسائر “طبية” إلى 22.8 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية، تسجيل خسارة بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول بقيمة 22.8 مليون ريال مقابل خسارة بـ 20.6 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي بنسبة 10.2%.

الربح التشغيلي

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول” تفاصيل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو “6 أشهر”، حيث بلغ الربح التشغيلي 1.1 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقابل 10 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.

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حقوق المساهمين

أيضا بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 251.4 مليون ريال في فترة الـ6 أشهر مقابل 252.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 0.49%.

ووصلت خسارة السهم في الفترة الحالية 1.15 ريال مقابل 1.03 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة “طبية” صافي خسارة قدره 22.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2023 (مقارنة بصافي خسارة 20.7 مليون ريال للفترة المماثلة من السنة المالية السابقة).

 

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