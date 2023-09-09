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أكثر من نصف الضحايا في إقليم الحوز الجبلي

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت الحصيلة الأولية لضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 1305 قتلى، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيانها مساء اليوم السبت.

حصيلة الجرحى

وأوضح البيان أن حصيلة الجرحى ارتفعت بدورها إلى 1832 مصابًا، 1220 منهم في حالة حرجة. وتم إحصاء أكثر من نصف الضحايا في إقليم الحوز الجبلي جنوب مراكش.

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وأشارت وزارة الداخلية المغربية إلى أن السلطات تواصل تجندها لتسريع عمليات إنقاذ وإجلاء الجرحى.

زلزال المغرب

وأفاد الإعلام المغربي بوجود تعبئة كبرى بالمؤسسات الصحية ودعوات للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال. وأفادت الداخلية المغربية بأن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ. وقد وصفت وسائل إعلام مغربية الزلزال بأنه أقوى زلزال يضرب المغرب، فيما ارتفعت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض بعدة مدن مغربية.

وكان بيان للوزارة قد حدد مركز الزلزال، الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش، وأعقبته مئات الهزات الارتدادية، التي ألحقت أضراراً بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية. وتسبب الزلزال بأضرار مادية جسيمة بحسب صور ومشاهد أوردتها الصحافة المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي.

هزة أرضية عنيفة

وقال ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، “إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب “. وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز، وعلى عمق 18.5 كلم.

وقال سكان في مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، إن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة، وكذلك أجزاء من سور المدينة العتيقة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”. وعرض التلفزيون المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد أثري وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

وأوردت الوزارة في بيان الحصيلة الأولية للضحايا. وحدد البيان الرسمي مركز الزلزال في إيغيل بإقليم الحوز جنوب المغرب، مشيراً إلى أنه تم تسخير كل الوسائل والإمكانيات للتدخل والإغاثة.

وتسبب الزلزال الذي وصف بالأكبر في تاريخ المغرب بأضرار مادية وانهيارات للمباني.

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