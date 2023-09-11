ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار عيار 24 بـ 231.80 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.80 ريال، أي ما يعادل نحو 61.81 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.48 ريال، أي ما يعادل نحو 56.55 دولار.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.82 ريال، أي ما يعادل نحو 54.09 دولار، وعيار 18 وصل 173.85 ريال، أي ما يعادل نحو 46.36 دولار