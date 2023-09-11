قمة العشرين.. السعودية تملك زمام المبادرة السياسية والاقتصادية والمناخية شوارع نيودلهي تتزين بصور ولي العهد السعودية تقلص ملكيتها في سندات الخزانة الأمريكية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار عيار 24 بـ 231.80 ريال أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول ورياح نشطة على 5 مناطق توقعات بأمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق خالد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قادة G20: يجب التعاون لمواجهة التحديات المؤثرة على الاقتصاد العالمي استقالة لويس روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.80 ريال، أي ما يعادل نحو 61.81 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.48 ريال، أي ما يعادل نحو 56.55 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.82 ريال، أي ما يعادل نحو 54.09 دولار، وعيار 18 وصل 173.85 ريال، أي ما يعادل نحو 46.36 دولار