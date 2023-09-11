Icon

قمة العشرين.. السعودية تملك زمام المبادرة السياسية والاقتصادية والمناخية Icon شوارع نيودلهي تتزين بصور ولي العهد Icon السعودية تقلص ملكيتها في سندات الخزانة الأمريكية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار عيار 24 بـ 231.80 ريال Icon أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول ورياح نشطة على 5 مناطق Icon توقعات بأمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق Icon خالد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني Icon قادة G20: يجب التعاون لمواجهة التحديات المؤثرة على الاقتصاد العالمي Icon استقالة لويس روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
جرام الذهب عيار 21 بسعر 202.82 ريال

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار عيار 24 بـ 231.80 ريال

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ صباحاً
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار عيار 24 بـ 231.80 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.80 ريال، أي ما يعادل نحو 61.81 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.48 ريال، أي ما يعادل نحو 56.55 دولار.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يطلق 6 رحلات مباشرة إلى أديس أبابا من الرياض وجدة

طيران ناس يطلق 6 رحلات مباشرة إلى أديس أبابا من الرياض وجدة

السديس: رسم مسار ديني تعظيمي لرسالة الحرمين الوسطية

السديس: رسم مسار ديني تعظيمي لرسالة الحرمين الوسطية

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.82 ريال، أي ما يعادل نحو 54.09 دولار، وعيار 18 وصل 173.85 ريال، أي ما يعادل نحو 46.36 دولار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على شخص صدم مركبة أمنية وحاول الهرب في الجوف
أخبار أمنية

القبض على شخص صدم مركبة أمنية وحاول...

أخبار أمنية
قادة قمة العشرين: استخدام الأسلحة النووية بحرب أوكرانيا غير مقبول
العالم

قادة قمة العشرين: استخدام الأسلحة النووية بحرب...

العالم
رغم عرض المليار .. ليفربول يصدم الاتحاد ومحمد صلاح بـ فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

رغم عرض المليار .. ليفربول يصدم الاتحاد...

الرياضة
لغز منزل أحمر وحيد نجا من حرائق هاواي
العالم

لغز منزل أحمر وحيد نجا من حرائق...

العالم
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين إلى الرياض
أخبار رئيسية

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني...

أخبار رئيسية
تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا تغضب أوكرانيا
العالم

تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا تغضب...

العالم
ردة فعل سائح أجنبي بعد احتفاء مواطنين به في متنزه الحبلة
الرياضة

ردة فعل سائح أجنبي بعد احتفاء مواطنين...

الرياضة
ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية الملك سلمان
أخبار أمنية

ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية...

أخبار أمنية