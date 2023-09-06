ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.17 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق وفاة مراهق أمريكي بسبب تحدٍّ على تيك توك لقطات لـ 80 ألف سيارة عالقة بالصحراء بسبب الأمطار خطأ شائع يعجّل الشيخوخة بشكل كبير لقطات لـ إسطنبول الغارقة وسط مياه الفيضانات الملك سلمان يبعث رسالة شفهية للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو رياح شديدة على ينبع والرايس حتى الـ7 مساءً مشاورات فرنسية لسحب قواتها المحاصرة من النيجر
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء ، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.17 ريال، أي ما يعادل نحو 61.91 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.83 ريال، أي ما يعادل نحو 56.75 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.15 ريال، أي ما يعادل نحو 54.17 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.13، أي ما يعادل نحو 46.43 دولار.