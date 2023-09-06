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عيار 21 بسعر 203.15 ريال

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.17 ريال

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.17 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء ، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.17 ريال، أي ما يعادل نحو 61.91 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.83 ريال، أي ما يعادل نحو 56.75 دولار.

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أسعار الذعب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.15 ريال، أي ما يعادل نحو 54.17 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.13، أي ما يعادل نحو 46.43 دولار.

 

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