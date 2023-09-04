Icon

حملة لمواجهة تسربات المياه داخل المنازل Icon مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم بمرور العـمر Icon انخفاض أرباح كير الدولية إلى 1.3 مليون ريال بنسبة 80.5% Icon حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى دفعة سبتمبر Icon “أماك” تودع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين Icon برنامج أمني خليجي شامل للنساء بـ السجون Icon أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.90 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon أمطار متفاوتة مع اقتراب فصل الخريف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عيار 21 بسعر 204.66 ريال

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.90 ريال

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.90 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين ، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.90 ريال، أي ما يعادل نحو 62.37 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.41 ريال، أي ما يعادل نحو 57.17 دولار.

قد يهمّك أيضاً
تأشيرة زيارة العمل المؤقتة تدعم القطاع الخاص.. الأهداف والشروط

تأشيرة زيارة العمل المؤقتة تدعم القطاع الخاص.. الأهداف والشروط

مقتل متظاهر وإصابة 10 في مظاهرات كركوك

مقتل متظاهر وإصابة 10 في مظاهرات كركوك

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.66 ريال، أي ما يعادل نحو 54.58 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.42، أي ما يعادل نحو 46.78 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي
الرياضة

برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي

الرياضة
ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024
العالم

ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024

العالم
المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة ويتحدى رونالدو من جديد في السعودية
الرياضة

المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة...

الرياضة
48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب الأخضر
الرياضة

48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب...

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى...

السعودية اليوم
فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في قناة السويس
العالم

فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في...

العالم
لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي الضمان
السعودية اليوم

لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي...

السعودية اليوم