ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.90 ريال

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين ، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.90 ريال، أي ما يعادل نحو 62.37 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.41 ريال، أي ما يعادل نحو 57.17 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.66 ريال، أي ما يعادل نحو 54.58 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.42، أي ما يعادل نحو 46.78 دولار.