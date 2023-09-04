ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.90 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين ، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.90 ريال، أي ما يعادل نحو 62.37 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.41 ريال، أي ما يعادل نحو 57.17 دولار.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.66 ريال، أي ما يعادل نحو 54.58 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.42، أي ما يعادل نحو 46.78 دولار.