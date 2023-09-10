ارتفاع وفيات زلزال المغرب إلى 2012

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب الذي ضرب أول أمس “إقليم الحوز” المغربي والأقاليم المجاورة له إلى 2012 حالة وفاة، و2059 مصاباً، حالة 1404 منهم حرجة، وذلك حسب آخر إحصائية رسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها أن عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا لا تزال متواصلة في المناطق المتضررة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وتابع البيان: “في هذا السياق، بلغ عدد الوفيات 1293 بإقليم الحوز، و452 بإقليم تارودانت، و41 بإقليم ورززات، و15 بعمالة مراكش، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة وأزيلال وأكادير إداوتنان والدار البيضاء الكبرى واليوسفية وتنغير”.

وأضاف: “تواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة”.