استبدال الصمام والشريان الأورطي الصاعد لمريض سبعيني بجازان

تمكن فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، من إجراء عملية استبدال للصمام والشريان الأورطي الصاعد لمريض سبعيني بنجاح.

تفاصيل الحالة

وذكرت صحة جازان أن المريض الذي يبلغ من العمر 70 عاماً حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من آلام شديدة في الصدر وانقطاع في التنفس عند بذل مجهود، وعلى الفور قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل أشعة مقطعية مع الصبغة وعمل قسطرة قلبية تشخيصية تبين من خلالها وجود توسع بالشريان الأورطي بطول 7 سم.

وبيّنت أن الفريق الطبي قرر تهيئة المريض لإجراء عملية جراحية تم خلالها استبدال الصمام الأورطي والشريان الأورطي الصاعد وإعادة توصيل الشرايين التاجية في مدة زمنية استغرقت 9 ساعات تكللت بنجاح ولله الحمد وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

50 عملية قلب مفتوح

يذكر أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر قد أجرى 50 عملية قلب مفتوح خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.