استبعاد رونالدو من المرشحين لـ الكرة الذهبية 2023 وبنزيما ينافس ميسي

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية مساء اليوم الأربعاء عن المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2023.

وسيقام الحفل يوم 30 أكتوبر المقبل في أحد المسارح العملاقة في باريس.

أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية 2023

وجاءت القائمة مكونة من : “المصري محمد صلاح، الفرنسي كريم بنزيما، النرويجي إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، روبيرت ليفاندوفسكي”.

وفي سياق آخر، يتنافس النجم رونالدو مع 7 لاعبين على نيل جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا وهم : “عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي، يوسف نياكاتي لاعب بني ياس الإماراتي، ياسين براهيمي نجم الغرافة القطري، أنس العوضات لاعب الوحدات الأردني، حمزة عيسى لاعب فريق ثقافي طولكرم الفلسطيني، الحالج مالك لاعب الأنصار اللبناني”.

وتألق رونالدو القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي مع النصر في أول خمس جولات من بطولة دوري روشن، حيث سجل حتى الآن 6 أهداف مع أصفر الرياض في بطولة الدوري.