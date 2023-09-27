استخدام أي منتج دوائي مرهون بتسجيله لدى الغذاء والدواء

بروق قوية تضيء سماء شرق جدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق ريال مدريد يستعيد توازنه بهدفين في لاس بالماس المرور: أمنوا على سياراتكم قبل الأحد القادم أبها وهجر يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول الخليج يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد العدالة معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 وجهة ملهمة بمشاركة أكثر من 1800 دار من 32 دولة لقطات لهطول أمطار غزيرة على الطائف تنفيذ فرضية حريق وإخلاء داخل مدينة حفر الباطن الجامعية تسمية مزاد الإبل بعنيزة بـ ضاحية عنيزة لمزادات الإبل
أكدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، أن استخدام أي منتج دوائي مرهون بتسجيله لديها.
وتابعت الغذاء والدواء، عبر منصة (إكس)، ننصح قبل استخدام أي منتج التأكد من أن المنتج مسجل لدى الهيئة.
وقالت الهيئة: يمكنك معرفة المنتجات المسجلة لدى الهيئة من خلال تطبيق “طمني” للأجهزة الذكية. لتحميل التطبيق: هنا