استخدام أي منتج دوائي مرهون بتسجيله لدى الغذاء والدواء

أكدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، أن استخدام أي منتج دوائي مرهون بتسجيله لديها.

وتابعت الغذاء والدواء، عبر منصة (إكس)، ننصح قبل استخدام أي منتج التأكد من أن المنتج مسجل لدى الهيئة.

وقالت الهيئة: يمكنك معرفة المنتجات المسجلة لدى الهيئة من خلال تطبيق “طمني” للأجهزة الذكية. لتحميل التطبيق: هنا