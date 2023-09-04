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أدت لانتفاخ اللهاة وضيق التنفس

استخراج كتلة شعر لطفلة بالقريات

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
استخراج كتلة شعر لطفلة بالقريات
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي بمستشفى القريات العام من إنهاء معاناة طفلة كانت تعاني من ضيق بالتنفس وانتفاخ اللهاة وحالتها غير مستقرة.

وبحسب ما نشر الحساب الرسمي لصحة القريات بمنصة “إكس”، فقد  أظهرت الفحوصات وجود كتلة من الشعر، وعلى الفور أزال الفريق الجراحي هذه الكتلة التي نتج عنها التفاف الشعر حول اللهاة وأدى إلى ضيق بالتنفس نتيجة انتفاخ اللهاة .

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وأكدت صحة القريات أن الطفلة استعادت تنفسها الطبيعي وأصبحت بحالة جيدة.

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