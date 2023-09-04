استخراج كتلة شعر لطفلة بالقريات

تمكن فريق طبي بمستشفى القريات العام من إنهاء معاناة طفلة كانت تعاني من ضيق بالتنفس وانتفاخ اللهاة وحالتها غير مستقرة.

وبحسب ما نشر الحساب الرسمي لصحة القريات بمنصة “إكس”، فقد أظهرت الفحوصات وجود كتلة من الشعر، وعلى الفور أزال الفريق الجراحي هذه الكتلة التي نتج عنها التفاف الشعر حول اللهاة وأدى إلى ضيق بالتنفس نتيجة انتفاخ اللهاة .

وأكدت صحة القريات أن الطفلة استعادت تنفسها الطبيعي وأصبحت بحالة جيدة.