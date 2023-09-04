استخراج كتلة شعر لطفلة بالقريات الملاحة الجوية تعلن مسابقة منتهية بالتوظيف بجوائز 30 ألف ريال “الجوف الزراعية” توقع اتفاقية شراء طاقة شمسية لمدة 25 سنة 17 مواطنًا و5 مقيمين بقبضة الأمن البيئي وزير الموارد البشرية يدشن برنامج الولاء الوظيفي “دوم” لموظفي القطاع العام 454 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الصحية بوزارة الدفاع احتساب نسبة التذبذب لدار المعدات الطبية بسعر 47.95 ريال ضبط مقيم استغل الرواسب دون ترخيص في تبوك حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية انطلاق مؤتمر استدامة الصناعة البحرية بجدة
تمكن فريق طبي بمستشفى القريات العام من إنهاء معاناة طفلة كانت تعاني من ضيق بالتنفس وانتفاخ اللهاة وحالتها غير مستقرة.
وبحسب ما نشر الحساب الرسمي لصحة القريات بمنصة “إكس”، فقد أظهرت الفحوصات وجود كتلة من الشعر، وعلى الفور أزال الفريق الجراحي هذه الكتلة التي نتج عنها التفاف الشعر حول اللهاة وأدى إلى ضيق بالتنفس نتيجة انتفاخ اللهاة .
وأكدت صحة القريات أن الطفلة استعادت تنفسها الطبيعي وأصبحت بحالة جيدة.