استدعاء 1867 مركبة كيا لـ 4 موديلات

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 1867 مركبة من نوع “كيا” لموديلات “Carens – K8 – Sportage – Telluride” إصدار 2022 – 2023؛ وذلك لخلل بلوحة العدادات.
وأوضحت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن الاستدعاء جاء “لخلل في نظام لوحة العدادات قد يؤدي إلى عدم عرض المعلومات المطلوبة مثل (ضغط الإطارات والرسائل والإشارات التحذيرية)”، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت وزارة التجارة مستخدمي هذه المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.