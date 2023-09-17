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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

استعادة التوازن شعار مباراة بورنموث ضد تشيلسي

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
استعادة التوازن شعار مباراة بورنموث ضد تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة بورنموث ضد تشيلسي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في ظل الصراع القوي لتقديم أداء جيد وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة بورنموث ضد تشيلسي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بورنموث ضد تشيلسي، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب “فيتاليتي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطتين، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع عشر بـ4 نقاط.

مباراة بورنموث ضد تشيلسي
موعد مباراة اليوم – المصدر @ChelseaFC

الفريقان يسعيان للفوز

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة بورنموث ضد تشيلسي، حيث إن أصحاب الأرض اكتفوا بالتعادل الإيجابي ضد برينتفورد قبل فترة التوقف الدولي، فيما خسر البلوز أمام نوتنيجهام فورست، ما يحفز اللاعبين للتألق اليوم.

بورنموث
لاعبو بورنموث – المصدر @afcbournemouth

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث، في الظهور بشكل جيد، واستغلال عاملي الأرض والجمهور؛ وتحقيق الفوز في مباراة تشيلسي اليوم، والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويطمح البلوز في حصد نقاط مباراة بورنموث ضد تشيلسي ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم الصفقات القوية التي أبرمتها الإدارة في الميركاتو الصيفي.

تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

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