استقبال الإيرانيين لـ النصر دليل لتميز الكرة السعودية ورفع الاهتمام بأهم البطولات الآسيوية

جذب استقبال الإيرانيين لبعثة نادي النصر وللنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار في العالم، وذلك قبل مواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني غدًا في الجولة الأولى بـ دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ونالت بعثة أصفر الرياض، استقبالًا رسميًّا وجماهيريًّا مميزًا وعريضًا منذ الوصول إلى المطار وحتى فندق الإقامة في طهران، وسط هتافات وتحية خاصة للنجم كريستيانو رونالدو الذي رد عليهم بالتحية.

رؤية ثاقبة

هذا الاستقبال الضخم نابع من المتابعة العالمية لمباريات دوري روشن السعودي، الذي جاء بفضل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث أثبتت قدرتها على صناعة التحول في الرياضة وكرة القدم ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى القاري والدولي.

كما أن مشروع جلب اللاعبين المميزين عالميًّا لـ الدوري السعودي للمحترفين، يخدم القارة الآسيوية، ويرفع مستوى المتابعة لأهم البطولات الآسيوية.

استقبال مميز لـ نجوم النصر

كما أن الاستقبال الضخم في إيران لنجوم العالمي ، دليل على المتابعة الكبيرة للكرة السعودية ونجومها، ورفعت مستوى الاهتمام والمشاهدة لدوري أبطال آسيا، ليس فقط في القارة ولكن في العالم أجمع.

يذكر أن شوارع العاصمة الإيرانية طهران كانت تزينت بلوحات كبيرة للترحيب بالعالمي، كما احتشد الآلاف في المطار وحول حافلة الفريق الأول لكرة القدم حتى وصولها إلى الفندق، كما حاول البعض تسلق الجبل، من أجل الدخول إلى مقر إقامة العالمي.

وكان حساب نادي النصر في منصة “إكس” نشر مقطع فيديو للجماهير الإيرانية وهي تركض خلف حافلة أصفر الرياض مع توجيه التحية لـ رونالدو وعلق قائلًا: “هي أشيـاء لا تُشتـرى”.