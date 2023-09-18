استقبال تاريخي .. الجماهير تركض خلف حافلة النصر في طهران

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، وسط استقبال تاريخي من قبل الجماهير.

استقبال ضخم لنادي النصر

وحظت بعثة النصر، باستقبال رسمي وجماهيري كبير منذ الوصول إلى المطار وحتى فندق الإقامة في طهران، وسط هتافات وتحية خاصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رد عليهم بالتحية.

وتزينت شوارع طهران بلوحات كبيرة للترحيب بالعالمي، كما احتشد الآلاف في المطار وحول حافلة الفريق الأول لكرة القدم حتى وصولها إلى الفندق، كما حاول البعض تسلق الجبل، من أجل الدخول إلى مقر إقامة العالمي.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو للجماهير وهي تركض خلف حافلة الفريق الأول لكرة القدم، ويحمل البعض صورة كريستيانو رونالدو، وعلق قائلًا: “هي أشيـاء لا تُشتـرى”.

كما نشر حساب النادي الرسمي على “إكس”، صورًا من الاستقبال التاريخي لنجوم الفريق الأول لكرة القدم، وعلق قائلًا: “نادي النصر السعودي، يُستقبل استقبال العظماء في العاصمة الإيرانية طهران”.

العالمي يُلاقي برسبوليس

ويحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “آزادي”، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.