Icon

الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تصل إلى ليبيا Icon استقبال جماهيري كبير لنادي النصر في طهران Icon لقطات خلابة لتهامة عسير بعد هطول الأمطار Icon 5 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار في الغطاء النباتي Icon هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني Icon مع انتشار المتحورات.. اللقاح المضاد لكورونا يقلل من الإصابة بالفيروس Icon تشكيل الاتحاد المتوقع في دوري أبطال آسيا Icon بعثة النصر تصل إلى طهران Icon بدء موسم قطف الرمان في أكثر من 5500 مزرعة بالباحة Icon ملعب بوليفارد هول يشبه استاد شالكة ويتسع لـ40 ألف متفرج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة برسبوليس الآسيوية

استقبال جماهيري كبير لنادي النصر في طهران

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
استقبال جماهيري كبير لنادي النصر في طهران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حظت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر باستقبال جماهيري ضخم، فور وصولها إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، تمهيدًا لمواجهة برسبوليس.

استقبال حاشد لنادي النصر

ووصلت اليوم بعثة النصر، ويتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسط استقبال رسمي كبير في المطار، كما حرص مسؤولو نادي برسبوليس على تقديم هدية خاصة إليه.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث

وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث

وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

كريستيانو رونالدو
هدية خاصة لكريستيانو – المصدر @PersepolisFC

وقدم رئيس نادي برسبوليس عبارة عن سجادة إيراني أصلي مصنوعة من حرير يدويًا، وأبدى النجم البرتغالي إعجابه بها، كما قدم هدية مماثلة لنجم نادي النصر، السنغالي ساديو ماني.

وحرصت الجماهير الإيرانية على استقبال النصر، حيث احتشدت بأعداد كبيرة حول الحافلة، وهتفت بقوة لكريستيانو رونالدو، وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس”، وأكدوا أنه استقبال تاريخي وفريد من نوعه.

نادي النصر
جانب من وصول بعثة النصر – المصدر @PersepolisFC

برسبوليس ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس ضد النصر، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “آزادي”، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الخامسة، التي تضم كلاً من؛ برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.

نادي النصر - الدوري السعودي
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك
العالم

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك

العالم
فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا
الرياضة

فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا

الرياضة
مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب
حصاد اليوم

مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب

حصاد اليوم
جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول
العالم

جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات...

العالم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231.49 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو في جدة
أخبار أمنية

القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو...

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

وظائف
لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم
العالم

لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش...

العالم