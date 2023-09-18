استقبال جماهيري كبير لنادي النصر في طهران

حظت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر باستقبال جماهيري ضخم، فور وصولها إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، تمهيدًا لمواجهة برسبوليس.

استقبال حاشد لنادي النصر

ووصلت اليوم بعثة النصر، ويتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسط استقبال رسمي كبير في المطار، كما حرص مسؤولو نادي برسبوليس على تقديم هدية خاصة إليه.

وقدم رئيس نادي برسبوليس عبارة عن سجادة إيراني أصلي مصنوعة من حرير يدويًا، وأبدى النجم البرتغالي إعجابه بها، كما قدم هدية مماثلة لنجم نادي النصر، السنغالي ساديو ماني.

وحرصت الجماهير الإيرانية على استقبال النصر، حيث احتشدت بأعداد كبيرة حول الحافلة، وهتفت بقوة لكريستيانو رونالدو، وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس”، وأكدوا أنه استقبال تاريخي وفريد من نوعه.

برسبوليس ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس ضد النصر، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “آزادي”، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الخامسة، التي تضم كلاً من؛ برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.