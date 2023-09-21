Icon

انطلاق تمرين “أسد الجنوب 4” بين السعودية وفرنسا Icon نتائج الاتحاد في غياب عبدالرزاق حمدالله Icon الاستعدادات النهائية لفعاليات الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 Icon السعودية على موعد مع تقلبات جوية ملموسة بعد 23 سبتمبر Icon نيمار وميتروفيتش يقودان الهلال ضد ضمك Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي أرمينيا ومالطا بيوم الاستقلال Icon الفراج عن لقاء محمد بن سلمان: التاريخ يُكتب الآن في رياضة بلادنا Icon السعودية تستعد لرؤية جديدة مع قرب الوصول لأهداف 2030 Icon ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بالرياض Icon الخطوط السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن فعاليات اليوم الوطني 93

استمتعوا بعروض الألعاب النارية بعد غد الساعة الـ9 مساءً

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
استمتعوا بعروض الألعاب النارية بعد غد الساعة الـ9 مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في السعودية “عيشها”، تذكير الجماهير بالاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية ضمن فعاليات اليوم الوطني 93 وذلك يوم 23 سبتمبر الجاري.

الألعاب النارية

وقالت عيشها على حسابها بمنصة “إكس” “استمتع بمشاهدة عروض الألعاب النارية ضمن فعاليات اليوم الوطني 93.. 23 سبتمبر ليلة اليوم الوطني في تمام الساعة 9 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
رجل يلملم أحشاءه في قميص بسبب منشار كهربائي

رجل يلملم أحشاءه في قميص بسبب منشار كهربائي

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

ومن المقرر أن تزين عروض الألعاب النارية سماء السعودية في أكثر من 15 موقعًا مختلفًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

ولمتابعة عروض واحتفالات اليوم الوطني السعودي –اضغط هنا-.

فعاليات البوليفارد سيتي

وفي وقت سابق كشفت منطقة البوليفارد سيتي بموسم الرياض عن الفعاليات التي تنظمها بمناسبة اليوم الوطني 93، والتي تبدأ من اليوم الخميس متمثلة في 6 فعاليات متنوعة.

وكتب حساب البوليفارد سيتي في منصة إكس: “احتفلوا معنا باليوم الوطني السعودي، في بوليفارد سيتي! انضموا إلينا من 21 إلى 23 سبتمبر للاستمتاع بالعروض الرائعة والأنشطة الممتعة”.

وتابع الحساب موضحًا أن الفعاليات تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت 23 سبتمبر، حيث تضمنت فعالية الألعاب النارية وذلك يوم السبت الساعة 9 مساءً، وعروض فلكلورية يوميًّا من الساعة 6 مساءً إلى 1 صباحًا.

وشملت الفعاليات: عروضًا غنائية يوميًّا من 9 مساءً وحتى 12 صباحًا، والرسم على الوجه يوميًّا من 6 مساءً وحتى 1 صباحًا، ونقش الحنة يوميًّا من 6 مساءً إلى 1 صباحًا، وعروض دي جي يوميًّا من 6 مساءً إلى 12 صباحًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي
الرياضة

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

الرياضة
الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج
السعودية اليوم

الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده
العالم

وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء...

العالم
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
السعودية اليوم

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته...

السعودية اليوم
بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات
السعودية اليوم

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف...

السعودية اليوم
الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
السعودية اليوم

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج...

السعودية اليوم
مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس
آخر الاخبار

مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

آخر الاخبار