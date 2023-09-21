استمتعوا بعروض الألعاب النارية بعد غد الساعة الـ9 مساءً

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أعادت المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في السعودية “عيشها”، تذكير الجماهير بالاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية ضمن فعاليات اليوم الوطني 93 وذلك يوم 23 سبتمبر الجاري.
وقالت عيشها على حسابها بمنصة “إكس” “استمتع بمشاهدة عروض الألعاب النارية ضمن فعاليات اليوم الوطني 93.. 23 سبتمبر ليلة اليوم الوطني في تمام الساعة 9 مساءً.
ومن المقرر أن تزين عروض الألعاب النارية سماء السعودية في أكثر من 15 موقعًا مختلفًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
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وفي وقت سابق كشفت منطقة البوليفارد سيتي بموسم الرياض عن الفعاليات التي تنظمها بمناسبة اليوم الوطني 93، والتي تبدأ من اليوم الخميس متمثلة في 6 فعاليات متنوعة.
وكتب حساب البوليفارد سيتي في منصة إكس: “احتفلوا معنا باليوم الوطني السعودي، في بوليفارد سيتي! انضموا إلينا من 21 إلى 23 سبتمبر للاستمتاع بالعروض الرائعة والأنشطة الممتعة”.
وتابع الحساب موضحًا أن الفعاليات تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت 23 سبتمبر، حيث تضمنت فعالية الألعاب النارية وذلك يوم السبت الساعة 9 مساءً، وعروض فلكلورية يوميًّا من الساعة 6 مساءً إلى 1 صباحًا.
وشملت الفعاليات: عروضًا غنائية يوميًّا من 9 مساءً وحتى 12 صباحًا، والرسم على الوجه يوميًّا من 6 مساءً وحتى 1 صباحًا، ونقش الحنة يوميًّا من 6 مساءً إلى 1 صباحًا، وعروض دي جي يوميًّا من 6 مساءً إلى 12 صباحًا.