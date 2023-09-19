استمتع بأجمل الذكريات في حفل أغاني المسلسلات

ذكرت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، بموعد حفل أغاني المسلسلات، والاحتفال بأجمل الذكريات على مسرح أبو بكر سالم، ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ93.

حفل ليلة أغاني المسلسلات

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: موعدنا يوم الجمعة في حفلة أغاني المسلسلات على مسرح أبو بكر سالم.

ونوهت منصة عيشها بأن حفل ليلة أغاني المسلسلات من المقرر أن يكون على مسرح أبو بكر سالم – بوليفارد رياض سيتي، يوم 22 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى انتظار طرح التذاكر لاحقًا على المنصة الإلكترونية.