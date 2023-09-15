استمرار أمطار وسيول جازان حتى الـ 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على مدينة جازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية تؤثر على جازان والدرب والبيش، مصحوبة برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول وارتفاع بالأمواج.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية التي ستشهدها جازان ستستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.