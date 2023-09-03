استمرار إغلاق الأسواق العامة في باكستان بسبب إضراب المتاجر

استمر، اليوم الأحد، إغلاق الأسواق العامة في جميع أنحاء باكستان بسبب إضراب متاجر البيع بالتجزئة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الكهرباء وتسارع التضخم في البلاد.

جاء ذلك في الوقت الذي تبدأ فيه باكستان طريقاً صعباً نحو التعافي الاقتصادي، وفقًا لما ذكرته صحيفة “إندبندنت”.

التضخم في باكستان

وسجل معدل التضخم في باكستان 27.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وفقاً للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.

ارتفاع سعر الدولار

وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّه يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.

ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق، وفق وكالة “فرانس برس”.