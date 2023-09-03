استمرار إغلاق الأسواق العامة في باكستان بسبب إضراب المتاجر المنتخب السعودي يُغادر إلى نيوكاسل نهاية الصيف في النصف الشمالي من الأرض خلال سبتمبر الجاسر يدشن نظام الاتصالات الإدارية ناقل يورجن كلوب يوافق على رحيل محمد صلاح للاتحاد جارسيا يكسف سبب خسارة نابولي ضد لاتسيو تايوان تحتشد بكامل جنودها وقوتها بسبب إعصار هايكوي مساند: طالب الفسخ يتحمل تكلفة إلغاء العقد توضيح من هدف بشأن إيقاف إعانة البحث عن عمل بعد مرور عامين من التخرج فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي
استمر، اليوم الأحد، إغلاق الأسواق العامة في جميع أنحاء باكستان بسبب إضراب متاجر البيع بالتجزئة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الكهرباء وتسارع التضخم في البلاد.
جاء ذلك في الوقت الذي تبدأ فيه باكستان طريقاً صعباً نحو التعافي الاقتصادي، وفقًا لما ذكرته صحيفة “إندبندنت”.
وسجل معدل التضخم في باكستان 27.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وفقاً للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّه يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق، وفق وكالة “فرانس برس”.