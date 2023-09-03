Icon

استمرار إغلاق الأسواق العامة في باكستان بسبب إضراب المتاجر Icon المنتخب السعودي يُغادر إلى نيوكاسل Icon نهاية الصيف في النصف الشمالي من الأرض خلال سبتمبر Icon الجاسر يدشن نظام الاتصالات الإدارية ناقل Icon يورجن كلوب يوافق على رحيل محمد صلاح للاتحاد Icon جارسيا يكسف سبب خسارة نابولي ضد لاتسيو Icon تايوان تحتشد بكامل جنودها وقوتها بسبب إعصار هايكوي Icon مساند: طالب الفسخ يتحمل تكلفة إلغاء العقد Icon توضيح من هدف بشأن إيقاف إعانة البحث عن عمل بعد مرور عامين من التخرج Icon فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وسط تسجيل معدل تضخم 27.4 بالمئة

استمرار إغلاق الأسواق العامة في باكستان بسبب إضراب المتاجر

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
استمرار إغلاق الأسواق العامة في باكستان بسبب إضراب المتاجر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استمر، اليوم الأحد، إغلاق الأسواق العامة في جميع أنحاء باكستان بسبب إضراب متاجر البيع بالتجزئة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الكهرباء وتسارع التضخم في البلاد.

جاء ذلك في الوقت الذي تبدأ فيه باكستان طريقاً صعباً نحو التعافي الاقتصادي، وفقًا لما ذكرته صحيفة “إندبندنت”.

قد يهمّك أيضاً
الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل عسير

الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل عسير

مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

التضخم في باكستان

وسجل معدل التضخم في باكستان 27.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وفقاً للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.

ارتفاع سعر الدولار

وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّه يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.

ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق، وفق وكالة “فرانس برس”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم