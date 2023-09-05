استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة

جددت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة دعوتها للمواطنين أصحاب الدور المعدة لإسكان الحجاج والراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة، وذلك لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم.

مواصلة استقبال الطلبات

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن اللجنة بدأت في استقبال الطلبات اعتبارا من 1/1/1445هـ، مشيرةً الى استمرارية استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب 1445هـ في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان 1445هـ .

وقالت اللجنة؛ إن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني، والمخولة بإجراء الكشف على المساكن للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

تطبيق الاشتراطات

وأهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، مع ضرورة الالتزام بمراعاة ما أشير إليه، والمسارعة بتقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام .