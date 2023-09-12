استمرار العمل في تنفيذ المحول الشرقي بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن استمرار العمل في تنفيذ المحول الشرقي في منطقة الرياض، الذي يُعد من أهم مشاريع الطرق في المنطقة.

الحد من الكثافة المرورية

ويسهم المشروع في الحد من الكثافة المرورية باتجاه مدينة الرياض، ويحول حركة الشاحنات ويحد من دخولها لمدينة الرياض، كما يسهم في رفع مستوى السلامة على شبكة الطرق بمنطقة الرياض، ويعزز ويرفع من مستوى الخدمات اللوجستية والحركة الاقتصادية.

ويربط المحول الشرقي طريق الرياض – الدمام السريع بمحافظة الخرج، وأيضاً بطريق الرياض – الطائف مروراً بالدائري الجنوبي والغربي لمدينة الرياض.

طول المحول الشرقي

ويبلغ طول المحول الشرقي 101 كم بحارتين في كل اتجاه، كما يشمل تنفيذ 10 تقاطعات علوية، وينفذ على 5 مراحل تم الانتهاء من 4 منها.

يذكر أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع التي يجري تنفيذها، ويسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس في جودة الطرق.