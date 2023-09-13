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يبلغ طوله 170 كم

استمرار تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الباحة والرياض

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
استمرار تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الباحة والرياض
المواطن - واس

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سعيًا من الهيئة العامة للطرق لتقريب المسافات الشاسعة بين مختلف مناطق ومحافظات السعودية، ومن منطلق اهتمامها البالغ بقطاع الطرق في المملكة، ورغبةً في رفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، يتم تنفيذ أعمال مشروع الطريق الذي يربط مدينة الباحة بطريق الرياض/ الرين/ بيشة، الذي يبلغ طوله 170 كم، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة، حيث يهدف المشروع للإسهام في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة في القطاع، وتحسين البنية التحتية للطرق، واختصار المسافة بين الباحة ومدينة الرياض والمنطقة الشرقية بحوالي 280 كم.

إنجاز المرحلة الثانية

وجرى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بنسبة 100%، فيما يتبقى أربعة مراحل جاري العمل على تنفيذها، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 86% والتي يبلغ طولها 5 كم، كما سجلت المرحلة الرابعة وطولها 16 كم نسبة إنجاز بلغت 68%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 45 % وطولها 30 كم، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 71 % والتي يبلغ طولها 33 كما يتم استكمال التقاطع والذي بلغت فيه نسبة الإنجاز 51%.

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وعملت الهيئة على بناء شبكات طرق متميزة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، بهدف ربط مدن ومحافظات المملكة بعضها وببعض، وتقريب المسافات الشاسعة، والمساهمة في سهولة تنقل مستفيدي الطرق من السياح وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى جانب النهضة بمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.

تعزيز الطرق

يذكر أن استراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الاستراتيجية على 3 محاور وهي “الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية” .

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