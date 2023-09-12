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منه لقب مختصر هو تاو

اسم غير مألوف لمولود ماسك الحادي عشر

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
اسم غير مألوف لمولود ماسك الحادي عشر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك استقبل مولوده الحادي عشر، الذي منحه اسمًا غير مألوف، تصدر الملياردير الأمريكي خلالها منصات التواصل الاجتماعي.

منحه لقباً مختصراً هو تاو

وقال ماسك في منشور عبر حسابه على منصة إكس عن ولادة ابنه تيكنو ميكانيكوس، وهو الابن الثالث له من المطربة جرايمز، بعد ابنهما إكس أش إيه المولود في 2020، وابنتهما إكسا دارك سيدراييل المولودة في 2021.

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وبحسب وسائل الإعلام، تصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن مولوده الجديد، ومنح إيلون ماسك ابنه تيكنو ميكانيكوس لقبًا مختصرًا هو تاو، كما منح شقيقيه لقبي إكس وواي.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن ماسك يرغب في أن ينجب الأشخاص الأذكياء مزيدًا من الأطفال، على عكس ما عرف عنه كونه عدوًّا لدودًا للنمو السكاني.

ماسك عدو النمو السكاني

وكان لماسك رغم ذلك، آراء سابقة حول النمو السكاني، عبر خلالها عن اعتقاده بأن أحد أخطر الأمور على العالم هو انفلات نسب المواليد، وذلك بحسب ما أفاد موقع بيزنس إنسايدر، الذي كشف عن أن ماسك عدو النمو السكاني، يمتلك رغم ذلك أسرة ضخمة، زاد عددها الآن بإضافة عضو جديد.

من المعروف أن لدى ماسك الآن 11 طفلًا من ثلاث نساء مختلفات، والصغير تاو هو الطفل الثالث لماسك من المغنية الأمريكية غرايمز، واسمها الحقيقي كلير باوتشر.

ويشارك ماسك ستة أطفال مع زوجته السابقة جوستين ويلسون، ولكنهما تعرضا لحادث مأساوي عندما توفي مولودهما الأول في ولاية نيفادا عن عمر يناهز 10 أسابيع فقط بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ. وفي نوفمبر من عام 2021، استقبل ماسك طفلين توأم من شيفون زيليس.

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