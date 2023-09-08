اشتعال أزمة عبدالرحمن العبود مع نهاية الميركاتو

تُخيم حالة من الغموض على مصير النجم عبدالرحمن العبود، بعد أزمة استبعاده من قبل المدرب البرتغالي نونو سانتو، وانتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية دون رحيله إلى أي ناد.

عبدالرحمن العبود غاضب

وكان عبدالرحمن العبود ضمن قائمة الراحلين عن الاتحاد في الميركاتو الصيفي، إلا أن الفترة انتهت بالأمس دون جديد في مستقبله، في الوقت الذي يتمسك فيه نونو سانتو باستبعاده، رغم محاولات الإدارة بإقناعه بأهميته.

وعلق العبود قائلًا: “بعد انقضاء فترة التسجيل وبعد السكوت الطويل احترامًا للكيان ولعقدي ومحبتي لجمهور العميد، تمنيت أن يكون الحال أفضل مما كان خصوصًا في قضية التجاهل والإبعاد التي لا أعلم حتى هذه اللحظة ما هي الأسباب”.

وأضاف عبدالرحمن العبود عبر خاصية “ستوري”، على حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “انتظرت الحراك والإنصاف لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب وأي تواصل والحال هو الحال”.

الوسط الرياضي يتمنى حل الأزمة

وتفاعل النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد”، مع حديث اللاعب الاتحادي، وقال محمد الشيخ: “تعاملت مع عبدالرحمن العبود سابقًا وكان صعبًا انضباطيًا.. يبدو أن المدرب وصل معه لطريق مسدود.. كان الممكن إعارته لكن الإدارة فشلت”.

ومن جانبه، قال حامد البلوي: “إبعاد العبود عن التمارين يعتبر خطأ وممنوعة بلائحة الاحتراف.. كنت أشد عليه سابقًا لكن لا نبعده”، وشدد على تمنياته بحل أزمة اللاعب مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي جمال عارف عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “بصراحة تامة.. هذه المرة سأختلف مع نونو سانتو، عبدالرحمن العبود كان أحد اللاعبين الذين بنيت عليهم خطة الفريق مع بداية تسلمك مهمة المدير الفني”.

وأضاف: “أخطأ اللاعب وأبعدته وقلنا الانضباط والالتزام بالتعليمات مهم.. أوقف عن المباريات والتدريبات مع الفريق قلنا ماشي، اليوم إذا اعتذر اللاعب والتزم بالتعليمات ونفذ ما يطلب منه لماذا تصر على عدم قبوله التدريب مع الفريق”.

واستكمل: “قلنا عليك مدرب انضباطي رغبة منك في تنفيذ توجيهاتك الفنية.. الحقيقة إذا لم تقبل الاعتذار مع تعهد من اللاعب بالانضباط فاسمح لي أقول لك إنك مدرب عنادي وهي صفة لا يمكن أن تحقق لك النجاح”.

واختتم جمال عارف حديثه بشأن أزمة عبدالرحمن العبود قائلًا: “ألا يوجد في الإدارة رجل قادر على إقناع سانتو طيلة الأشهر الماضية.. خلاص يا كوتش لا تزودها ترانا نحبك ولكن نحب مصلحة الاتحاد أكثر”.