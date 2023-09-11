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أصبحت السيارة كومة حديد

اصطدام مروع لسيارة ببرج كهرباء ووفاة طالبين بالجوف

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
اصطدام مروع لسيارة ببرج كهرباء ووفاة طالبين بالجوف
المواطن - فريق التحرير

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تداول مستخدمو منصة إكس مقطع فيديو يوثق حادث اصطدام مروع لسيارة ببرج كهرباء على أحد الطرق بمنطقة الجوف.

وأفاد متداولو المقطع بأن الحادث نتج عنه وفاة طالبين في الكلية التقنية بالجوف بينما أصيب آخر.

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اصطدمت ببرج كهرباء

وأظهر مقطع الفيديو اصطدام السيارة ببرج الكهرباء الذي سقط على الأرض بسبب قوة الاصطدام، حيث تحطمت السيارة بالكامل، بعدما التصقت بفتحات برج الكهرباء، وتناثرت أجزاء منها في المنطقة المحيطة، إذ كانت تشبه كومة من الحديد.

المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.

 

 

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