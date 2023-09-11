اصطدام مروع لسيارة ببرج كهرباء ووفاة طالبين بالجوف التحاليل الشاملة استنزاف أموال وتجارة وبيع وهم فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا رئيس الإمارات يمنح تركي الدخيل وسام زايد الثاني أسعار النفط تكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل قريبًا تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على مكة المكرمة غدًا سقوط بول بوجبا في اختبار المنشطات شهود عيان يروون لحظات الرعب والفزع خلال هجمات 11 سبتمبر
تداول مستخدمو منصة إكس مقطع فيديو يوثق حادث اصطدام مروع لسيارة ببرج كهرباء على أحد الطرق بمنطقة الجوف.
وأفاد متداولو المقطع بأن الحادث نتج عنه وفاة طالبين في الكلية التقنية بالجوف بينما أصيب آخر.
وأظهر مقطع الفيديو اصطدام السيارة ببرج الكهرباء الذي سقط على الأرض بسبب قوة الاصطدام، حيث تحطمت السيارة بالكامل، بعدما التصقت بفتحات برج الكهرباء، وتناثرت أجزاء منها في المنطقة المحيطة، إذ كانت تشبه كومة من الحديد.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.