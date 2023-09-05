اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين العظيم

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كشفت وسائل إعلام صينية أن السلطات أوقفت شخصين بسبب شقهما حفرة بالاستعانة بحفارة على السور العظيم في الصين.
وبحسب قناة سي سي تي في العامة، الثلاثاء، فقد تقفت شرطة مقاطعة شانجي في شمال شرق الصين، أثر الحفارة التي استخدمها المشتبه بهما لشق حفرة في السور المدرج منذ سنة 1987 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وخلال استجوابهما، أقرّ المشتبه بهما بأنهما أرادا من خلال فعلتهما استحداث طريق مختصر لتقليص مدة تنقلاتهما.
وذكرت القناة الحكومية أن المشتبه بهما ألحقا أضراراً دائمة في السور الممتد على آلاف الكيلومترات والذي يضم تحصينات عسكرية شيدها الأباطرة الصينيون لردع الغزاة الأجانب.
وكشفت صور بثها التلفزيون الرسمي الصيني آثار الحادث، ويبدو فيها طريق مترب شُق عبر جزء طويل مرتفع من الأرض يبدو أنه من بقايا الحاجز القديم.
وأضافت قناة سي سي تي في أنّ المشتبه فيهما محتجزان في الوقت الحالي جنائياً وفقاً للقانون، ويستمر التحقيق في القضية.