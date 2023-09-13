Icon

مقتل 40 سودانيًّا في قصف سوق بدارفور Icon مصرع وإصابة 26 في تجدد الاشتباكات بعين الحلوة Icon الاقتصاد العالمي يتجه نحو مرحلة رفع أسعار الفائدة Icon إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على جازان غدًا Icon صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار في ليبيا بعد إعصار دانيال Icon ترخيص شركة جديدة لمزاولة الوساطة الرقمية لجهات التمويل Icon اعتقال مجرم خطير هرب قبل أسبوعين من سجن أمريكي Icon مخاطر الوجبات السريعة تصل للوفاة Icon جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده Icon 8 محاور تلخص لك ضوابط إيقاف الخدمات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عقب مطاردة طويلة وصعبة

اعتقال مجرم خطير هرب قبل أسبوعين من سجن أمريكي

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
اعتقال مجرم خطير هرب قبل أسبوعين من سجن أمريكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوقفت السلطات الأمريكية الأربعاء، مجرمًا برازيليًّا خطيرًا للغاية فر من أحد سجون ولاية بنسلفانيا قبل أسبوعين وكان مسلحًا، بعد مطاردة طويلة وصعبة.

تفاصيل المطاردة

وأكد حاكم ولاية بنسلفانيا (شمال شرق الولايات المتحدة) الديمقراطي جوش شابيرو، خلال مؤتمر صحافي في مقاطعة تشيستر، قرب فيلادلفيا، توقيف هذا البرازيلي البالغ 34 عامًا، دانيلو كافالكانتي، بعيد الساعة الثامنة صباحًا (12,00 ت غ) في أحد أحراج هذه المقاطعة.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى

لغة الاقتصاد تسيطر على أجندة ولي العهد في قمة العشرين

لغة الاقتصاد تسيطر على أجندة ولي العهد في قمة العشرين

وبعد حال من القلق لدى الشرطة والسكان المحليين على مدى 14 يومًا، أكد رئيس السلطة التنفيذية المحلية أنّ أحدًا لم يُصب بأذى خلال المطاردة التي لم تشهد إطلاق أي أعيرة نارية. وأضاف أن المجرم تعرض لعضة طفيفة من كلب أحد الضباط.

وبعد نصف ساعة من التوقيف، أعلنت شرطة ولاية بنسلفانيا رسميًّا على شبكة إكس (تويتر سابقًا) القبض على دانيلو كافالكانتي، الذي حُكم عليه في 22 أغسطس بالسجن مدى الحياة لطعنه صديقته السابقة حتى الموت أمام ناظري طفل الضحية خلال مشادّة في إبريل 2021.

جريمة قتل

وقد نجح دانيلو كالفاكانتي البالغ طول قامته 1,52 متر ووزنه 54 كيلوجرامًا وفق مذكرة بحث صادرة بحقه، في الفرار في 31 أغسطس من سجن بمقاطعة تشيستر.

وكُشفت عملية الهرب من خلال مقطع فيديو التُقط عبر كاميرا في السجن ونشرته السلطات، في حادثة تسببت بإحراج لدى سلطات السجون والشرطة والأجهزة القضائية الأمريكية.

وبحسب الشرطة، فهو مطلوب أيضًا بتهمة ارتكاب جريمة قتل في البرازيل، وهو السبب الذي دفعه إلى الفرار من بلاده.

وأبانت صور مباشرة عرضتها قنوات التلفزيون المحلية الأربعاء من مدينة تشيستر، والتُقطت من مروحيات أو مسيّرات، دانيلو كافالكانتي مكبل اليدين يتم إخراجه من شاحنة مصفّحة سوداء، وقد مُزّق قميصه قبل أن يقتاده عشرات الرجال المسلحين.

فرق البحث

وقد صُوّر هؤلاء الذين تم تجهيزهم بمعدات عسكرية، مع الهارب الذي كان يرتدي قميصًا رماديًّا.

ووفقًا لرواية السلطات، تمت عملية الاعتقال في إحدى غابات المقاطعة، بعد عمليات بحث أجرتها فرق برية مدعّمة بكلاب ومراقبة جوية.

وكان كافالكانتي رُصد نهاية الأسبوع الفائت بفضل صور التقطتها كاميرات مراقبة قرب مدينة فينيكسفيل الصغيرة في ولاية بنسلفانيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في...

السعودية اليوم
اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت بالهند
العالم

اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت...

العالم
البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري
العالم

البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري

العالم
لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا
العالم

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا

العالم
اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين العظيم
العالم

اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين...

العالم
تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول
الرياضة

تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة
محمد بن سلمان

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في...

محمد بن سلمان