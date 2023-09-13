اعتقال مجرم خطير هرب قبل أسبوعين من سجن أمريكي

أوقفت السلطات الأمريكية الأربعاء، مجرمًا برازيليًّا خطيرًا للغاية فر من أحد سجون ولاية بنسلفانيا قبل أسبوعين وكان مسلحًا، بعد مطاردة طويلة وصعبة.

تفاصيل المطاردة

وأكد حاكم ولاية بنسلفانيا (شمال شرق الولايات المتحدة) الديمقراطي جوش شابيرو، خلال مؤتمر صحافي في مقاطعة تشيستر، قرب فيلادلفيا، توقيف هذا البرازيلي البالغ 34 عامًا، دانيلو كافالكانتي، بعيد الساعة الثامنة صباحًا (12,00 ت غ) في أحد أحراج هذه المقاطعة.

وبعد حال من القلق لدى الشرطة والسكان المحليين على مدى 14 يومًا، أكد رئيس السلطة التنفيذية المحلية أنّ أحدًا لم يُصب بأذى خلال المطاردة التي لم تشهد إطلاق أي أعيرة نارية. وأضاف أن المجرم تعرض لعضة طفيفة من كلب أحد الضباط.

وبعد نصف ساعة من التوقيف، أعلنت شرطة ولاية بنسلفانيا رسميًّا على شبكة إكس (تويتر سابقًا) القبض على دانيلو كافالكانتي، الذي حُكم عليه في 22 أغسطس بالسجن مدى الحياة لطعنه صديقته السابقة حتى الموت أمام ناظري طفل الضحية خلال مشادّة في إبريل 2021.

جريمة قتل

وقد نجح دانيلو كالفاكانتي البالغ طول قامته 1,52 متر ووزنه 54 كيلوجرامًا وفق مذكرة بحث صادرة بحقه، في الفرار في 31 أغسطس من سجن بمقاطعة تشيستر.

وكُشفت عملية الهرب من خلال مقطع فيديو التُقط عبر كاميرا في السجن ونشرته السلطات، في حادثة تسببت بإحراج لدى سلطات السجون والشرطة والأجهزة القضائية الأمريكية.

وبحسب الشرطة، فهو مطلوب أيضًا بتهمة ارتكاب جريمة قتل في البرازيل، وهو السبب الذي دفعه إلى الفرار من بلاده.

وأبانت صور مباشرة عرضتها قنوات التلفزيون المحلية الأربعاء من مدينة تشيستر، والتُقطت من مروحيات أو مسيّرات، دانيلو كافالكانتي مكبل اليدين يتم إخراجه من شاحنة مصفّحة سوداء، وقد مُزّق قميصه قبل أن يقتاده عشرات الرجال المسلحين.

فرق البحث

وقد صُوّر هؤلاء الذين تم تجهيزهم بمعدات عسكرية، مع الهارب الذي كان يرتدي قميصًا رماديًّا.

ووفقًا لرواية السلطات، تمت عملية الاعتقال في إحدى غابات المقاطعة، بعد عمليات بحث أجرتها فرق برية مدعّمة بكلاب ومراقبة جوية.

وكان كافالكانتي رُصد نهاية الأسبوع الفائت بفضل صور التقطتها كاميرات مراقبة قرب مدينة فينيكسفيل الصغيرة في ولاية بنسلفانيا.