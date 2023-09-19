اعتقال 71 تمساحًا هاربًا في الصين السعودية تعيش أجواء 4 فصول في يوم واحد انفجار هائل على الشمس وانبعاثات تضرب الأرض الحقيل: نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري النصر يفتتح مبارياته في دوري أبطال آسيا بثنائية في بيرسيبوليس أحدث برامج صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشروعات أمطار السعودية تتأثر بمنخفضات البحر المتوسط والسودان طول العام التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي لطالبات ثانوي غدًا أذربيجان تسيطر على 60 موقعًا للجيش الأرميني نيوكاسل يعود إلى إنجلترا بنقطة ثمينة من ميلان
أعلنت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، أن السلطات الصينية أمسكت بعشرات التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الفائت عقب حصول فيضانات في المنطقة.
وهرب أكثر من 70 تمساحًا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة.
وبحسب وسائل الإعلام، أطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي سي سي تي في مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحًا من الماء بواسطة حبل.
ولفتت صحيفة بكين نيوز اليومية الرسمية الثلاثاء إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة.
ونشر موقع الصحيفة الإلكتروني صورًا لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات.
ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحًا بالغًا وتمساحان أصغر سنًّا، بحسب بكين نيوز.