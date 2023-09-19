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عقب حصول فيضانات في المنطقة

اعتقال 71 تمساحًا هاربًا في الصين

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
اعتقال 71 تمساحًا هاربًا في الصين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، أن السلطات الصينية أمسكت بعشرات التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الفائت عقب حصول فيضانات في المنطقة.

70 تمساحًا

وهرب أكثر من 70 تمساحًا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة.

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وبحسب وسائل الإعلام، أطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي سي سي تي في مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحًا من الماء بواسطة حبل.

ولفتت صحيفة بكين نيوز اليومية الرسمية الثلاثاء إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة.

ونشر موقع الصحيفة الإلكتروني صورًا لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات.

ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحًا بالغًا وتمساحان أصغر سنًّا، بحسب بكين نيوز.

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