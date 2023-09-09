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اعتماد ترقية 118 موظفاً وموظفة بجامعة القصيم

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
اعتماد ترقية 118 موظفاً وموظفة بجامعة القصيم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس جامعة القصيم، عبدالرحمن داود، عن اعتماد ترقية 118 موظفاً وموظفة إلى المراتب السابعة، والسادسة، والخامسة، والرابعة بجامعة القصيم.

ترقية 118 موظفاً بجامعة القصيم

ونشر رئيس جامعة القصيم على حسابه بمنصة “إكس”، أسماء الـ 118 موظفًا وموظفة الذين تم اعتماد ترقيتهم.

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وقال “بهذه المناسبة يسرني أن أبارك للزملاء والزميلات متمنياً لهم دوام التوفيق خدمة لهذا الوطن وأهله في ظل قيادتنا الرشيدة”.

ووجه عدد من متابعيه التهنئة للموظفين والموظفات الذين تم ترقيتهم، فقال محمد الربيدي مستشار موارد بشرية “ألف مبروك للجميع للزملاء والزميلات اللهم اجعلها عونًا لهم على الطاعة والله يعوض اللي ما ترقوا في المحضر القادم”.

وأضاف معلم أجيال بريدة: “الله يبارك لهم ويوفقهم”.

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