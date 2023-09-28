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منها 11 مخططًا اعتمدت أوليًّا و7 نهائيًّا

اعتماد 18 مخططًا في الرياض خلال النصف الأول من 2023

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
اعتماد 18 مخططًا في الرياض خلال النصف الأول من 2023
المواطن - فريق التحرير

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اعتمدت أمانة منطقة الرياض 18 مخططًا في المدينة خلال النصف الأول من 2023، منها 11 مخططًا اعتمدت أوليًّا، و7 نهائيًّا، بإجمالي مساحة بلغت 31,263,310 م2، شملت مرافق سكنية وتعليمية ومدنًا طبية وإعلامية، وذلك بهدف مواكبة النمو العمراني المتسارع بالعاصمة.

حصة الأراضي السكنية

وأكدت الأمانة أن حصة الأراضي السكنية من المخططات بلغت 22,878 قطعة، و444 عمارة سكنية بإجمالي مساحة بلغت 11,214,480م2، بما يعزز التنمية الحضرية ويلبي متطلبات النهضة العمرانية.

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وأكملت أن الأراضي المخصصة للخدمات العامة شملت الطرق وممرات المشاة والمواقف، والحدائق والمسطحات الخضراء والأودية، والمساجد وخدماتها، إلى جانب المرافق الأمنية والحكومية، والاستثمارات والمرافق البلدية والتعليمية والصحية.

وأظهرت الأمانة أن اعتماد المخططات يُسهم في مواكبة النمو العمراني المتسارع في العاصمة، وتوفير وحدات سكنية تعزز من زيادة المعروض أمام المواطنين، إلى جانب تحقيق مستهدفات التنمية في المدينة، ودعم اقتصادها وزيادة إيراداتها.

 

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