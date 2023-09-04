افتتاح أعمال قمة هواوي كلاود السعودية 2023 بالرياض

افتتح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، اليوم الاثنين، أعمال “قمة هواوي كلاود السعودية 2023″؛ والتي ترعاها الوزارة وتنظمها شركة “هواوي” بهدف الارتقاء بإمكانات التحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية السعودية الطموحة 2030، وذلك بحضور نائب الرئيس الأول في هواوي والرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستيفن يي، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة ورواد قطاعي التقنية والأعمال المحليين والإقليميين.

ويأتي إطلاق القمة في إطار سعي الوزارة والشركة، لتوسيع التعاون، ودعم العلاقات والرؤى ذات الصلة، بما يتيح قيادة مساعي التحول الرقمي في السعودية والعالم بشكلٍ يتناسب مع التطلعات والمتطلبات.

حقبة جديدة من النمو

وخلال مراسم افتتاح القمة؛ أعلنت “هواوي” عن إطلاق “هواوي كلاود منطقة الرياض”، والتي من المتوقع أن تسهم في بروز حقبة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي المدعوم بالتقنيات الرقمية، حيث يتماشى إطلاقها مع خطط “هواوي كلاود” الرامية إلى الاستثمار في البنية التحتية السحابية في السعودية.

وحول الإطلاق، أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن شركة “هواوي” ظلت على الدوام شريكًا أصيلًا في رحلة السعودية التحولية الرامية إلى بناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر، من خلال تعاونها المستمر مع الوزارة ومزودي الخدمة والشركات والجامعات في مختلف المساعي الجماعية الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي.

ومن جانبه، أوضح نائب الرئيس الأول في هواوي والرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الشركة ملتزمة بتحقيق رؤيتها الخاصة بهواوي كلاود في السعودية، مؤكدًا أن هذه القمة تمثل التزامًا راسخًا في ظل مضي أكثر من عقدين على انطلاقتها.

مستقبل السعودية الرقمي

وسلطت القمة التي انطلقت تحت شعار “الارتقاء بالمعلومات من أجل المملكة”؛ الضوء على التزام “هواوي كلاود” تجاه مستقبل السعودية الرقمي، حيث قدم الحدث المنصة المثلى لتبادل المعرفة ونسج العلاقات والتعاون، بغية تحفيز الشركات الوطنية والعالمية على مشاركة قصص النجاح وأفضل الممارسات والرؤى حول مسيرة التحول الرقمي.

إعلانات وتقنيات

وتضمنت القمة سلسلة من الإعلانات، حيث كشفت الشركة عن خطة “Saudi Arabia Go Cloud Go Global” لربط الشركات الصينية والسعودية على نطاق عالمي بما يدعم النمو والابتكار، وستوظف الشركة خبرتها الواسعة التي اكتسبتها من خلال العمل في أكثر من 170 دولة وإقليم، ومختلف القطاعات، والتقنيات والحلول المتقدمة لمساعدة الشركات الصينية على دخول السوق السعودية وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المحليين، كما أعلنت الشركة عن نية «هواوي كلاود» تدريب 500 ألف من المطورين في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة، وتصميم حلول مشتركة مع 1,000 شريك محلي، فضلاً عن إطلاق “هواوي كلاود لريادة الأعمال” لدعم نمو 2,000 شركة ناشئة.

كما أعلنت “هواوي كلاود” اعتزامها استخدام عدد من التقنيات الرائدة للارتقاء بالقطاع في السعودية، بما فيها نموذج “بانغو 3.0” المخصص لمواجهة تحديات المتعلقة بتبنّي أنظمة الذكاء الاصطناعي، واستغلال رؤى القطاع لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مثل التمويل والقطاع الحكومي والتصنيع وغيرها. وسيستهل نموذج “بانغو 3.0” للذكاء الاصطناعي حقبة جديدة من الابتكار في المملكة بالتزامن مع تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.