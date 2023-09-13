افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا

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استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد السعود محافظ حفر الباطن، بمكتبه بديوان المحافظة، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران الأستاذ عثمان بن زويد المطيري والرئيس التنفيذي للأكاديمية الكابتن لاري ويد.
ويأتي ذلك لقرب افتتاح فرع للأكاديمية بالمحافظة، واستمع سموه لشرح موجز عن برنامج الأكاديمية والدور التنموي الذي تمثله مثل هذه المشاريع في المحافظة وتأهيل أبنائها على هذه التخصصات.