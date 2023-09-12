اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت بالهند

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سجلت الهند حالتي وفاة بفيروس نيباه بولاية كيرالا، وفقًا لما أعلنه مسؤول بالمعهد الوطني الهندي لعلوم الفيروسات، اليوم الثلاثاء.
وأفاد المسؤول، طالبًا حجب هويته، بأن شخصًا توفي هذا الشهر، بينما توفي الآخر يوم 30 أغسطس.
وأردف أنه يُشتبه في إصابة شخصين آخرين من نفس الأسرة بالعدوى، وأن عينتيهما أُرسلتا للتحليل، مردفًا أن معهد علوم الفيروسات أرسل التقرير لوزارة الصحة الاتحادية.
ورُصد فيروس نيباه المميت الذي يُتلف المخ لأول مرة في1999، خلال تفش لمرض يصيب مُربي الخنازير ومن يخالطونها بشكل مباشر في ماليزيا وسنغافورة.
وينتقل فيروس نيباه إلى البشر من خلال الاتصال المباشر بخفافيش، أو خنازير، مصابة، أو بشر مصابين.
وأودى تفشي فيروس نيباه في كيرالا عام 2018 بحياة 17 شخصًا، وتكرر ظهوره بضع مرات في ذات الولاية، بينها عام 2021. ولا يوجد علاج أو لقاحات مضادة لهذا الفيروس.
ونقلت رويترز عن المسؤول أنه ستبدأ فحوص جماعية في المنطقة التي رُصدت فيها أحدث حالتي إصابة، وتم اتخاذ إجراءات لتطبيق عمليات العزل.