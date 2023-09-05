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المعالج الجديد هو صناعة صينية بالكامل

اكتشاف لغز مثير عند تفكيك هواوي الجديد Mate 60 pro

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
اكتشاف لغز مثير عند تفكيك هواوي الجديد Mate 60 pro
المواطن - فريق التحرير

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يتسارع العالم لاكتشاف المكونات الداخلية للجهاز الجديد ميت 60 برو من هواوي، خاصة أنه مجهز بالفايف جي، في الوقت الذي تحجب فيه الشركات الأمريكية استخدام شرائحها الذكية الحاملة للجيل الخامس من الإنترنت.

المعالج كيرين 9000 إس

وأعلنت هواوي عن مواصفات الجهاز كاملة في الدعاية الخاصة بها، دون الإشارة لطبيعة المعالج الموجود داخل الجهاز، وفور نزول الجهاز الجديد للأسواق سارع الكثير من مراجعي الأجهزة لتفكيك الجهاز للاطلاع على طبيعة المعالج كيرين 9000 إس.

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وبحسب تقرير بلومبرغ، فالمعالج الجديد هو صناعة صينية بالكامل بتكنولوجيا 7 نانوميتر، وتم إنتاجه وتصميمه في الصين عن طريق إس إم آي سي لإنتاج المعالجات، وهي أول شركة تنتج معالجاً محملاً بلواقط شبكة الفايف جي بعيدًا عن معمارية آرم وتصنيع تي إس إم سي التايوانية.

مواصفات المعالج

ورغم كون المعالج ليس مبنياً وفق أحدث معمارية نزلت الأسواق وهي معمارية 4 نانو ميتر، فهو يحمل مواصفات جيدة تعادل معالجات آرم الأمريكية التي أنتجت منذ سنتين، وهو ما يبشر باقتراب الصناعة الصينية لأشباه الموصلات من اللحاق بركب التصميمات الأمريكية لصناعة المعالجات.

وانتشرت عبر الإنترنت قراءات لقدرات المعالج الجديد من هواوي وأرقام بنش مارك الخاصة به الدالة على قدرته في المعالجة الرقمية، وأيضاً في تحليل الرسوميات، والتي تتفوق على العديد من المعالجات في الفئة فوق المتوسطة من سنابدراغون الأمريكية، وتقل عن معالجات الفئة الرائدة بقليل في الجانبين المعالجة والرسوميات.

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