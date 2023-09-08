اكتشاف 150 قطعية أثرية مميزة بـ المعملة

أعلنت هيئة التراث، اكتشاف أكثر 150 قطعة أثرية، بموقع المعملة بمنطقة الباحة، خلال النصف الثاني من 2023.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن الاكتشافات تضمنت بقايا أثرية لأوانٍ فخارية وزجاجية وأدوات معدنية متنوعة، وبقايا جدران قائمة بُنيت بأحجار الجرانيت، ووحدة معمارية تضم 8 غرف و4 مستودعات و3 أحواض و3 أفران و5 دعامات.

وأشارت إلى أن عدد الأواني الفخارية المكتشفة 61 قطعة عادية ومزججة (فوهات، أبدان، مقابض، أغطية)، فيما بلغ عدد الأواني الحجرية المكتشفة 25 قطعة متنوعة (فوهات، أبدان، قواعد، أغطية).

عدد الأواني

ونوهت بأن الأواني الزجاجية المكتشفة بالموقع تشمل 20 قطعة متعددة الألوان (فوهات، أبدان، أعناق، قواعد)، في حين تضمنت المكتشفات 15 قطعة من الأدوات الحجرية (مدقات ومساحن)، و25 قطعة رحى متوسطة الحجم، فيما عثر على 10 قطع معدنية أثرية، ومن أبرز المكتشفات مسرجة من الحجر الصابوني، وجزء علوي لجرة من الفخار المزجج، وجرة فخارية عليها نقوش إسلامية.

يُذكر أن موقع المعملة الأثري يعد أحد أهم مواقع التعدين القديمة، ويحتضن وحدة معمارية تضم 8 غرف ومستودعات وأحواضًا وأفرانًا متعددة الوظائف.