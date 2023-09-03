Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكمي جمهورية سان مارينو Icon شركة بوبا العربية تعلن عن 25 وظيفة شاغرة Icon 5 آلاف مستخدم يوميًا لحافلات النقل بالشرقية Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع Icon طيران ناس يوقع اتفاقية مع “طيبة لتشغيل المطارات” لإطلاق مركز عمليات جديد في المدينة المنورة Icon 2.5 مليون اتصال بـ طوارئ 911 خلال شهر Icon السعودية تشارك بمؤتمر الجيومكاني الدولي في القاهرة Icon ارتفاع أرباح “بروميديكس” إلى 10.3 مليون ريال Icon صواعق تقتل 10 أشخاص في ولاية أوديشا الهندسية Icon إخلاء محطة للقطارات في موسكو بعد تهديد بوجود قنبلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لضبط جودة وفاعلية مخرجات القطاع العقاري

اكتمال الربط التقني لتأهيل الممارسين العقاريين

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ مساءً
اكتمال الربط التقني لتأهيل الممارسين العقاريين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اكتمال الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ بهدف تطوير التعاون بين الطرفين في مجاليّ التعليم والتدريب الإلكتروني، والتطوير المهني من خلال توحيد الجهود لتنمية القدرات البشرية الممارسة في القطاع العقاري عن طريق تمكين التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني.

تأهيل الممارسين لسوق العمل

ويتضّمن الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تمكين الهيئة العامة للعقار من التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني عبر بناء محتوى تعليمي وتدريبي إلكتروني للاستفادة منه في مختلف الأنشطة العقارية للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتزويد المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي للهيئة، بمنصة فرعية من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX” لإعداد وتأهيل الممارسين العقاريين على متطلبات سوق العمل المتسارعة والمتجددة، إذ تم خلال هذا الربط تأهيل أكثر من 20 ألف ممارس عقاري حتى الآن على نشاط الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، والتسويق العقاري الإلكتروني، وذلك وفقًا لأحدث الممارسات في القطاع، مما يسهم في ضبط جودته، وتحسين فاعلية مخرجاته.

قد يهمّك أيضاً
عسكريو فرنسا يرغبون في مغادرة النيجر

عسكريو فرنسا يرغبون في مغادرة النيجر

45 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

45 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

منصة التعليم الإلكتروني

وتُعد المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX” إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والتي تُعنى بتمكين قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، إذ تُقدم المنصة خدماتها للقطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وفق حوكمة تستهدف التكامل مع جميع القطاعات؛ لبناء منظومة تعليمية مستدامة، تتيح فرص تعلّم متنوعة تواكب المستقبل، وتمكّن الوصول إلى المقررات والبرامج التعليمية والتدريبية في الجامعات والمنصات التعليمية الرائدة محلياً وعالمياً.

مذكرة تفاعم

يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني قد وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجهتين في بناء شراكة إستراتيجية تواكب المستجدات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال تعزيز التعاون في الدراسات والاستشارات، وإثراء المحتوى التعليمي العقاري في البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح؛ لتعزيز ومشاركة المحتوى الرقمي الموثوق، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم