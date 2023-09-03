اكتمال الربط التقني لتأهيل الممارسين العقاريين

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اكتمال الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ بهدف تطوير التعاون بين الطرفين في مجاليّ التعليم والتدريب الإلكتروني، والتطوير المهني من خلال توحيد الجهود لتنمية القدرات البشرية الممارسة في القطاع العقاري عن طريق تمكين التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني.

تأهيل الممارسين لسوق العمل

ويتضّمن الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تمكين الهيئة العامة للعقار من التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني عبر بناء محتوى تعليمي وتدريبي إلكتروني للاستفادة منه في مختلف الأنشطة العقارية للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتزويد المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي للهيئة، بمنصة فرعية من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX” لإعداد وتأهيل الممارسين العقاريين على متطلبات سوق العمل المتسارعة والمتجددة، إذ تم خلال هذا الربط تأهيل أكثر من 20 ألف ممارس عقاري حتى الآن على نشاط الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، والتسويق العقاري الإلكتروني، وذلك وفقًا لأحدث الممارسات في القطاع، مما يسهم في ضبط جودته، وتحسين فاعلية مخرجاته.

منصة التعليم الإلكتروني

وتُعد المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX” إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والتي تُعنى بتمكين قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، إذ تُقدم المنصة خدماتها للقطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وفق حوكمة تستهدف التكامل مع جميع القطاعات؛ لبناء منظومة تعليمية مستدامة، تتيح فرص تعلّم متنوعة تواكب المستقبل، وتمكّن الوصول إلى المقررات والبرامج التعليمية والتدريبية في الجامعات والمنصات التعليمية الرائدة محلياً وعالمياً.

مذكرة تفاعم

يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني قد وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجهتين في بناء شراكة إستراتيجية تواكب المستجدات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال تعزيز التعاون في الدراسات والاستشارات، وإثراء المحتوى التعليمي العقاري في البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح؛ لتعزيز ومشاركة المحتوى الرقمي الموثوق، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030.