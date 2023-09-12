الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن ومناطق السعودية؛ حيث سجلت الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ46 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ14 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: الأحساء 46 مئوية، الدمام وحفر الباطن والخرج 45 مئوية، الرياض وبريدة والصمان والتنهات والدهناء 44 مئوية، المدينة المنورة ووادي الدواسر ورفحاء 43 مئوية، الدوادمي وشرورة والعلا والمجمعة 42 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها 16 مئوية، الباحة 17 مئوية، طريف 20 مئوية ، القريات 21 مئوية، الطائف 22 مئوية، وبيشة 23 مئوية، تبوك ونجران 24 مئوية، عرعر وسكاكا 25 مئوية، حائل والوجه ورفحاء 26 مئوية.