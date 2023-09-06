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القيصومة ومنى تليها

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة الأحساء سجلت اليوم الأربعاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية.

درجات الحرارة اليوم

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 48 درجة مئوية.

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وأضاف أن القيصومة ومنى جاءتا في المركز الثاني بتسجيل 47 مئوية، فيما حلت الدمام وينبع في المركز الثالث بواقع 46 مئوية.

وسجلت كل من المدينة المنورة والعلا، 45 درجة مئوية، فيما جاءت كل من عرعر وسكاكا ورفحاء ووادي الدواسر في المركز الخامس بتسجيل 44 درجة مئوية.

وجاء كل من الرياض وبريدة في المركز السادس، حيث سجلتا 43 درجة مئوية.

الأحساء تتصدر

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

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