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بواقع 47 مئوية

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن  الأحساء سجلت اليوم السبت، أعلى درجات الحرارة في السعودية.

درجات الحرارة اليوم

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 47 درجة مئوية.

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وأضاف أن القيصومة والعلا والدمام والمدينة المنورة جاءوا في المركز الثاني بتسجيل 45 مئوية، فيما حلت رفحاء وتبوك في المركز الثالث بواقع 44 مئوية.

وسجلت كل من مكة المكرمة، الجوف، القصيم، الرياض، ووادي الدواسر 43 درجة مئوية.

أعلى درجات حرارة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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