الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن ومناطق السعودية؛ حيث سجلت الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ47 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ15 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: الأحساء 47 مئوية، الدمام والصمان وحفر الباطن 46 مئوية، الخرج 45 مئوية، مكة المكرمة والرياض وبريدة والتنهات ووادي الدواسر والدهناء 44 مئوية، المدينة المنورة وينبع ورفحاء 43 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 15 مئوية، أبها 18 مئوية، الباحة 19 مئوية، طريف والطائف 21 مئوية ، القريات 22 مئوية، تبوك 23 مئوية، سكاكا 24 مئوية، عرعر ونجران 25 مئوية، حائل وبيشة 26 مئوية.