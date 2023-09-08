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وفقًا لتقديرات المركز الوطني للأرصاد

الأحساء والدمام الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٩ مساءً
الأحساء والدمام الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم، حيث سجلت الأحساء والدمام الأعلى حرارة بـ 47 مئوية.

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن القيصومة سجلت 46 مئوية، بينما سجلت المدينة المنورة 45 مئوية.

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وأشار مركز الأرصاد إلى درجات الحرارة المسجلة في رفحاء والعلا والرياض والتي جاءت بواقع 44 مئوية.

هبوط تدريجي للحرارة

وفي وقت سابق، أعلن الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق، عن بدء مرحلة الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة في السعودية.

وقال الزعاق خلال منشور عبر منصة إكس: دخلنا في مرحلة الهبوط التدريجي لـ درجات الحرارة والرطوبة، مضيفًا: بعد عشرين ليلة يتساوى الزمان وتعتدل الأجواء.

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