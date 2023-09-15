الأحساء والمدينة المنورة الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية خطوات يجب اتباعها لعلاج التسمم الغذائي أو النزلة المعوية أرامكو تتوسع عالميًّا بالاستحواذ على إسماكس نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يشارك بافتتاح قمة الـ77 + الصين فيصل بن فرحان يصل كوبا للمشاركة بقمة الـ77 + الصين توضيح من حساب المواطن بشأن استفادة السجين من الدعم وظائف شاغرة للسعوديين في شركة EY وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات سكني: استفادة أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية خلال أغسطس
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن الأحساء والمدينة المنورة سجلتا أعلى درجات حرارة اليوم بالمملكة.
وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الأحساء والمدينة المنورة تصدرت اليوم المدن والمناطق التي سجلت أعلى درجة حرارة بواقع 44 مئوية.
وأضاف مركز الأرصاد أن مكة المكرمة ووادي الدواسر حلت في المركز الثاني في تسجيل أعلى درجات الحرارة بواقع 43 مئوية.
فيما جاءت كل القيصومة وشرورة في المركز الثالث بتسجيل درجة أعلى درجات الحرارة بواقع 42 مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.