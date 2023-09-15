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وفقًا لتقديرات المركز الوطني للأرصاد

الأحساء والمدينة المنورة الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
الأحساء والمدينة المنورة الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن الأحساء والمدينة المنورة سجلتا أعلى درجات حرارة اليوم بالمملكة.

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الأحساء والمدينة المنورة تصدرت اليوم المدن والمناطق التي سجلت أعلى درجة حرارة بواقع 44 مئوية.

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وأضاف مركز الأرصاد أن مكة المكرمة ووادي الدواسر حلت في المركز الثاني في تسجيل أعلى درجات الحرارة بواقع 43 مئوية.

فيما جاءت كل القيصومة وشرورة في المركز الثالث بتسجيل درجة أعلى درجات الحرارة بواقع 42 مئوية.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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