الأحساء ورفحاء الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن ومناطق السعودية؛ حيث سجلت الأحساء ورفحاء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ46 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ12 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: الصمان والأحساء ورفحاء 46 مئوية، الدمام وحفر الباطن والخرج والدهناء 45 مئوية، المدينة المنوّرة وبريدة والتنهات 44 مئوية، مكة المكرمة والرياض ووادي الدواسر والعلا والمجمعة 43 مئوية، حائل والدوادمي وشرورة 41 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 12 مئوية، أبها 17 مئوية، الباحة 20 مئوية، طريف والطائف والقريات 22 مئوية، نجران 23 مئوية، بيشة 24 مئوية، تبوك وحائل 25 مئوية، بريدة وسكاكا والصمان والتنهات ورفحاء والمجمعة والدهناء 27 مئوية.