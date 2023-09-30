Icon

مؤسس فيسبوك يصدم العالم بأول مقابلة له عبر الميتافيرس Icon لا تتهاونوا مع الإنفلونزا فهي قاتلة Icon هاتريك تيلو يقود الفتح لهزيمة الوحدة بخماسية Icon آرسنال يهدد صدارة مان سيتي برباعية في بورنموث Icon تضرر 9 مركبات في حريق بواجهة مبنى سكني بالرياض Icon خسارة مفاجئة لـ مان يونايتد ضد كريستال بالاس Icon فوز ثمين لـ وولفرهامبتون ضد مان سيتي Icon متى تصدر الأهلية؟ سؤال يشغل مستفيدي حساب المواطن Icon ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين أنا ! Icon إعلاميون: فهد المفرج بحاجة لثقة الهلاليين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الثامنة من دوري روشن

الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الأخدود، ذاكرة الانتصارات وذلك بعد الفوز على مضيفه نادي الرائد بنتيجة هدفين لهدف في مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب النيجيري سافيور جودوين سجل الهدف الأول لفريق الأخدود في الدقيقة الـ 22 ثم تعادل اللاعب المغربي كريم البركاوي لرائد التحدي في الدقيقة الـ 29.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد: أمطار رعدية بمعظم المناطق بدءًا من الغد

الأرصاد: أمطار رعدية بمعظم المناطق بدءًا من الغد

5 مواطنين و4 مقيمين بقبضة الأمن البيئي

5 مواطنين و4 مقيمين بقبضة الأمن البيئي

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الروماني أندريه بوركا الهدف الثاني لنادي الأخدود في الدقيقة الـ 85 من ركلة جزاء.

الرائد يُعاني

وبعد الفوز، أصبح رصيد نادي الأخدود 7 نقاط في المركز الـ 12، بينما تجمد رصيد نادي الرائد عند 4 نقاط في المركز السابع عشر ” قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري روشن.

الأخدود ضد الرائد - 12

وتُختتم مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن بعد قليل بإقامة مباراتي ” الأهلي ضد الاتفاق” و ” الخليج ضد ضمك”.

وكانت الجولة الثامنة انطلقت أمس الجمعة، بفوز النصر على الطائي بنتيجة 2-1، وفوز التعاون على الحزم بثلاثية لهدف، وتعادل الاتحاد مع الفيحاء بدون أهداف، وفوز الهلال على الشباب بثنائية دون رد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال
العالم

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا...

العالم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن

وظائف
طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي
غرائب

طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه...

غرائب
وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

وظائف
طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية
السعودية اليوم

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة...

السعودية اليوم
وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً
آخر الاخبار

وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250...

آخر الاخبار
8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي
السعودية اليوم

8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا...

السعودية اليوم
توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن
حساب المواطن

توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب...

حساب المواطن