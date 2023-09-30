الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد

استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الأخدود، ذاكرة الانتصارات وذلك بعد الفوز على مضيفه نادي الرائد بنتيجة هدفين لهدف في مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب النيجيري سافيور جودوين سجل الهدف الأول لفريق الأخدود في الدقيقة الـ 22 ثم تعادل اللاعب المغربي كريم البركاوي لرائد التحدي في الدقيقة الـ 29.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الروماني أندريه بوركا الهدف الثاني لنادي الأخدود في الدقيقة الـ 85 من ركلة جزاء.

الرائد يُعاني

وبعد الفوز، أصبح رصيد نادي الأخدود 7 نقاط في المركز الـ 12، بينما تجمد رصيد نادي الرائد عند 4 نقاط في المركز السابع عشر ” قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري روشن.

وتُختتم مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن بعد قليل بإقامة مباراتي ” الأهلي ضد الاتفاق” و ” الخليج ضد ضمك”.

وكانت الجولة الثامنة انطلقت أمس الجمعة، بفوز النصر على الطائي بنتيجة 2-1، وفوز التعاون على الحزم بثلاثية لهدف، وتعادل الاتحاد مع الفيحاء بدون أهداف، وفوز الهلال على الشباب بثنائية دون رد.