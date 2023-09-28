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بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي

الأخضر الأولمبي يخطف الأنظار بـ دورة الألعاب الآسيوية

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
الأخضر الأولمبي يخطف الأنظار بـ دورة الألعاب الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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واصل الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري، تألقه اللافت ضمن منافسات النسخة الحالية من دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022”.

فوز الأخضر الأولمبي ضد الهند

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره الهندي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من دورة الألعاب الآسيوية الـ19، وانتهت المباراة بفوز الأخضر الأولمبي بهدفين دون رد.

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وشهدت مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد الهند التي أُقيمت على ملعب مركز هوانغ لونغ الرياضي، تألقًا لافتًا من محمد مران الذي نجح في تسجيل ثنائية الصقور خلال أحداث الشوط الثاني.

نجم الأخضر محمد مران
مران – المصدر @SaudiNT

تألق المنتخب السعودي

ويُقدم الأخضر الأولمبي مستوى مميزًا في دورة الألعاب الآسيوية، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 3 مباريات من أصل 4 خاضها حتى الآن، وقدم أداء هجوميًا مميزًا بتسجيله 8 أهداف.

المنتخب السعودي الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ونجح المنتخب السعودي الأولمبي في التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز ومواصلة المشوار والمنافسة على اللقب.

وضرب الأخضر موعدًا مع المنتخب الأوزبكي، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من “هانغشتو 2022”.

منتخب السعودية الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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