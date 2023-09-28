الأخضر الأولمبي يخطف الأنظار بـ دورة الألعاب الآسيوية

واصل الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري، تألقه اللافت ضمن منافسات النسخة الحالية من دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022”.

فوز الأخضر الأولمبي ضد الهند

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره الهندي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من دورة الألعاب الآسيوية الـ19، وانتهت المباراة بفوز الأخضر الأولمبي بهدفين دون رد.

وشهدت مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد الهند التي أُقيمت على ملعب مركز هوانغ لونغ الرياضي، تألقًا لافتًا من محمد مران الذي نجح في تسجيل ثنائية الصقور خلال أحداث الشوط الثاني.

تألق المنتخب السعودي

ويُقدم الأخضر الأولمبي مستوى مميزًا في دورة الألعاب الآسيوية، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 3 مباريات من أصل 4 خاضها حتى الآن، وقدم أداء هجوميًا مميزًا بتسجيله 8 أهداف.

ونجح المنتخب السعودي الأولمبي في التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز ومواصلة المشوار والمنافسة على اللقب.

وضرب الأخضر موعدًا مع المنتخب الأوزبكي، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من “هانغشتو 2022”.