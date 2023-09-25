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تزينها لون العلم السعودي

الأخضر يحول الرياض لتحفة فنية

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ صباحاً
الأخضر يحول الرياض لتحفة فنية
المواطن - واس

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ازدانت أبراج الرياض ومعالمها الحيوية باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ93، وتحولت ملامحها العمرانية والحضرية إلى تحفة فنية تزينها لون العلم السعودي، وتشكل هويتها وعمقها وخصوصيتها الثقافية، تعبيراً عن مشاركة المدينة احتفالات البلاد بهذه المناسبة الغالية.

ورصدت أمانة منطقة الرياض العديد من المباني والأبراج والمجمعات التجارية والميادين وواجهات مواقع الجذب السياحي في أرجاء المدينة التي ازدانت باللون الأخضر تفاعلاً مع اليوم الوطني الـ93، إلى جانب اللوحات المضيئة التي كست الجسور والميادين بالأخضر، وأضفت أجواء مبهرة للتلاحم المتين بين قيادة هذا الوطن وشعبه.

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يذكر، أن العديد من الجهات الحكومية والأهلية دأبت على التنسيق مع أمانة منطقة الرياض بهدف إضاءة مبانيها وأبراجها باللون الأخضر، للإسهام في تعزيز أجواء الحفاوة بهذا اليوم المجيد، وخلق بيئة جاذبة للمشاركة الفاعلة للسكان.

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